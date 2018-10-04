    04 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten ilk 11'de 4 değişiklik

    Şenol Güneşten ilk 11de 4 değişiklik
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçında 'in Malmö ekibine konuk olan 'ta teknik direktör , son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

    Siyah-beyazlı ekip, sahasında Norveç'in Sarpsborg takımını 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptığı Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Malmö ile karşılaştı.

    Teknik direktör , müsabakada Loris Karius, , Pepe, Domagoj Vida, , , Adem Ljajic, , , Vagner Love ve ilk 11'ini sahaya sürdü.

    Siyah-beyazlı takımda Utku Yuvakuran, , , , Enzo Roco, ve Cyle Larin ise yedekler arasında yer aldı.

    'ın 'de 2-0 kazandığı maçına ilk 11'de çıkan Oğuzhan, Quaresma ve Babel, Malmö karşısında yedek soyundu. 'ya bildirilen listede bulunmayan da maç kadrosunda yer almadı.

    Güneş, bu futbolcuların yerine Caner, Necip, Gökhan Töre ve Lens'e şans verdi.

    - Adriano yine kadroda yok

    Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Malmö maçının kadrosunda yer alamadı.

    Dizindeki sakatlığı henüz geçmeyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarının ardından Malmö karşısında da takımını yalnız bıraktı.

    Siyah-beyazlılarda kaleci de sakatlığı nedeniyle 'e götürülmedi.

    - Maç öncesinde dostluk yemeği

    Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

    Malmö Kulübü CEO'su Niclas Carlnen tarafından verilen yemeğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdar Adalı ile yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun yanı sıra Malmö Belediye Başkanı Kent Andersson da katıldı.

    - Caner Erkin'e doğum günü kutlaması

    Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 30. yaş günü, karşılaşma öncesinde kutlandı.

    Milli futbolcu için siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelde pasta kesildi.

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