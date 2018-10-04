    05 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Karius'un hatası İngiliz basınında

    Kariusun hatası İngiliz basınında
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    'un maçında yediği hatalı gol İngiliz basınında da yer buldu.

    UEFA I Grubu maçında , ekibi 'nün konuğu oldu.

    Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken 'un yediği ilk gol büyük ses getirdi.

    Malmö'nün sağdan gelişen atağında ceza sahasına kesilen orta 'e çarparak yön değiştirdi, Karius kaleye yönelen topa müdahale edemeyince top ağlara gitti.

    Alman file bekçisinin bu hatası sosyal medyada siyah beyazlı taraftarların tepkilerine neden olurken İngiliz Daily Mail gazetesi de pozisyonu internet sitesinden haber olarak paylaştı.

    DM'nin haberinde golle ilgili şu ifadeler yer aldı:

    "Liverpool taraftarları, Karius'un Real Madrid karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına mal olan hatalarını hala unutamadı ve Alman kalecinin şanssızlıklar serisi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Karius, Avrupa Ligi'nde Malmö'yle oynanan maçta yediği gol sonrası yeniden hedef tahtasında... 53. dakikada ceza sahasına kesilen orta yön değiştirip kaleye yönelirken 25 yaşındaki file bekçisi ön direkte topu tokatlayarak dışarı gönderemeyince topu ağlarında gördü."

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