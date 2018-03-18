Beşiktaş, zirve mücadelesinde ağır yara aldı

Rakibi karşısında hücumda fazla varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda rakibine baskı kuran Beşiktaş, 62. dakikada Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Medipol Başakşehir karşısında yine de organize olmakta zorlandı. Pozisyon çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

RAKİBİNİN GERİSİNE DÜŞTÜ

Haftaya 50 puanla ikinci sırada başlayan Beşiktaş, aldığı mağlubiyetle rakibinin gerisine düştü.

Ligde 50 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, 3. sıraya geriledi.

Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan lider Galatasaray'ın aradaki farkı 4 puana çıkarmasına engel olamadı.

3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş, aldığı sonuçla 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Ligin 22. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.

8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONLANDI

Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'ın ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi de sonlandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, sezonun ikinci yarısında da ilk kez yenildi.

TOLGAY ARSLAN'DAN BÜYÜK HATA

Siyah-beyazlı takım, Tolgay Arslan'ın yaptığı büyük hata sonrası kalesinde golü gördü.

Tolgay, kendi yarı alanında rakibine topu kaptırınca takımının gol yemesine sebebiyet verdi.

Beşiktaş'ın yedek oyuncuları, Medipol Başakşehir'in golü öncesi Tolgay Arslan'a faul yapıldığı gerekçesiyle yardımcı hakeme itirazda bulundu.

CENK TOSUN DA MAÇI İZLEDİ

İki takım arasındaki karşılaşmayı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun da izledi.

Devre arasında siyah-beyazlı ekipten İngiltere'nin Everton takımına transfer olan ve son maçlarda Premier Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Cenk, mücadeleyi locadan takip etti.