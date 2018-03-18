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    19 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, zirve mücadelesinde ağır yara aldı

    Beşiktaş, zirve mücadelesinde ağır yara aldı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    , 'in 26. haftasında deplasmanda 'e 1-0 mağlup oldu.

    Rakibi karşısında hücumda fazla varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda rakibine baskı kuran , 62. dakikada Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan karşısında yine de organize olmakta zorlandı. Pozisyon çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

    RAKİBİNİN GERİSİNE DÜŞTÜ

    Haftaya 50 puanla ikinci sırada başlayan Beşiktaş, aldığı mağlubiyetle rakibinin gerisine düştü.

    Ligde 50 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, 3. sıraya geriledi.

    Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan lider Galatasaray'ın aradaki farkı 4 puana çıkarmasına engel olamadı.

    Başakşehir'den altın değerinde 3 puan!

    3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

    Beşiktaş, aldığı sonuçla 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

    Ligin 22. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.

    Beşiktaş'ın serisini Başakşehir bozdu

    8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONLANDI

    Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'ın ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi de sonlandı.

    Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, sezonun ikinci yarısında da ilk kez yenildi.

    Beşiktaş'a kötü haber

    TOLGAY ARSLAN'DAN BÜYÜK HATA

    Siyah-beyazlı takım, Tolgay Arslan'ın yaptığı büyük hata sonrası kalesinde golü gördü.

    Tolgay, kendi yarı alanında rakibine topu kaptırınca takımının gol yemesine sebebiyet verdi.

    Beşiktaş'ın yedek oyuncuları, Medipol Başakşehir'in golü öncesi Tolgay Arslan'a faul yapıldığı gerekçesiyle yardımcı hakeme itirazda bulundu.

    Cenk Tosun'dan Beşiktaş yorumu

    CENK TOSUN DA MAÇI İZLEDİ

    İki takım arasındaki karşılaşmayı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun da izledi.

    Devre arasında siyah-beyazlı ekipten İngiltere'nin Everton takımına transfer olan ve son maçlarda Premier Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Cenk, mücadeleyi locadan takip etti.

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