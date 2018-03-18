;
    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş’ın serisini Başakşehir bozdu

    Beşiktaş’ın serisini Başakşehir bozdu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Sezonun ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yapan ve 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ikinci yarıdaki tek namağlup takım olan ’ın bu serisi Başakşehir karşısında bozuldu.

    deplasmanında Elia'nın 27. dakikada attığı golle geriye düşen ve rakibinin son yarım saati 10 kişi oynamasına karşın gol bulamayarak sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan , sezonun ikinci yarısındaki ilk yenilgisini aldı. İkinci yarıda oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, bu periyottaki namağlup tek takım durumunda olan siyah-beyazlıların bu serisi de son buldu.

    Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından 9 puan çıkaran Şenol Güneş'in ekibi bu periyotta 4. sıradan 2. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılar alınan bu sonuçla birlikte 2. sıradaki yerini de Başakşehir'e kaptırdı ve ikili averajda da rakibinin gerisinde kaldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Cenk Tosundan Beşiktaş yorumu Cenk Tosun'dan Beşiktaş yorumu
    Başakşehirden altın değerinde 3 puan! Başakşehir'den altın değerinde 3 puan!
    Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinden ilginç kareler Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinden ilginç kareler
    BİZE ULAŞIN