THY EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes , Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i ağırladı.Avrupa arenasında 750. maçına çıkan Anadolu Efes, ikinci yarıda maça ağırlığını koyarak 78-72 skorla kazandı.Bu maçta Anadolu Efes'in kaydedeceği her sayı +1 ağaca dönüştü.Attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran ve yeşil şişeli ürünleri vesilesi ile 3 milyon tohum topunu toprakla buluşturmayı hedefleyen Anadolu Efes ile Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasında, Anadolu Efes oyuncularının kaydettiği sayılar katlanarak tohum topuna dönüştü. Ayrıca kampanya çerçevesinde Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen her taraftar adına da kampanyaya +10 tohum topu daha eklendi. Tohum topu sayısı, bunlarla da sınırlı kalmadı.Maç içinde desibel ölçer etkinliği sırasında taraftarların ulaştığı desibel seviyesi de yeni tohum topları anlamına geldi. Salon içerisindeki etkinlik ve yarışmalardaki, taraftarların kaydettiği sayılar da Her Sayı +1 Ağaç Demek kampanyasına daha fazla tohum topu eklenmesini sağladı.