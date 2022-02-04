Anadolu Efes 78 - 72 Asvel (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 25. haftasında evinde Fransız temsilcisi ASVEL ile karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar bu karşılaşmadan 78-72 galip ayrıldı.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 22:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022- 22:17
Avrupa arenasında 750. maçına çıkan Anadolu Efes, ikinci yarıda maça ağırlığını koyarak 78-72 skorla kazandı.
Bu maçta Anadolu Efes'in kaydedeceği her sayı +1 ağaca dönüştü.
HER SAYI +1 AĞAÇ
Attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran ve yeşil şişeli ürünleri vesilesi ile 3 milyon tohum topunu toprakla buluşturmayı hedefleyen Anadolu Efes ile Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasında, Anadolu Efes oyuncularının kaydettiği sayılar katlanarak tohum topuna dönüştü. Ayrıca kampanya çerçevesinde Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen her taraftar adına da kampanyaya +10 tohum topu daha eklendi. Tohum topu sayısı, bunlarla da sınırlı kalmadı.
Maç içinde desibel ölçer etkinliği sırasında taraftarların ulaştığı desibel seviyesi de yeni tohum topları anlamına geldi. Salon içerisindeki etkinlik ve yarışmalardaki, taraftarların kaydettiği sayılar da Her Sayı +1 Ağaç Demek kampanyasına daha fazla tohum topu eklenmesini sağladı.