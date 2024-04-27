THY EuroLeague hakemlerinden Matej Boltauzer'ün, şok bir olaya karıştığı öğrenildi. Boltauzer'ün, EuroLeague'in 12. haftasındaki Partizan - Monaco maçı sonrası havaalanından parfüm çalarken yakalandığı kaydedildi. İşte ayrıntılar...

EuroLeague hakemlerinden Matej Boltauzer, flaş bir olaya karıştı.

Boltauzer'ün, Belgrad'daki Nikola Tesla havaalanından parfüm çalarken yakalandığı kaydedildi.

221 Euro değerindeki parfümünü çalan Boltauzer, olaya EuroLeague'in 12. haftasındaki Partizan – Monaco mücadelesinden sonra karıştı.

"ÜZGÜNÜM KONUŞAMAM"

Yetkililer tarafından tutuklanan Boltauzer, 30.000 dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı.

Olay, Sırp medyasının hakeme ulaşması ve Boltauzer'ün "Bu konuda bir bilgim yok. Üzgünüm, konuşamam." demesi üzerine aydınlandı.