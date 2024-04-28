Türk Telekom 83-89 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU-ÖZET) Beşiktaş deplasmanda kazandı!

Son dakika spor haberi: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 29. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk olduğu Türk Telekom'u 89-83 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2024- 21:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024- 21:53