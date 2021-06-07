07 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 66-93 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyon Anadolu Efes!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

ING play-off final serisi 3. maçında , 'yu 66-93 mağlup ederek durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

ING play-off final serisi 3. maçında , 'i konuk etti.

ve ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede lacivert-beyazlı ekip, rakibini 66-93 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde de kupanın sahibi oldu.

Son dakika spor haberleri: Shane Larkin Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında sakatlandı!

1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 25-21 ANADOLU EFES

2. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 32-44 ANADOLU EFES

3. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 47-72 ANADOLU EFES

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