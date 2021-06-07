ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 66-93 mağlup ederek durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede lacivert-beyazlı ekip, rakibini 66-93 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde de kupanın sahibi oldu.

1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 25-21 ANADOLU EFES

2. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 32-44 ANADOLU EFES

3. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 47-72 ANADOLU EFES

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