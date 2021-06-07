07 Haziran 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe Beko 66-93 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 66-93 mağlup ederek durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.
Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede lacivert-beyazlı ekip, rakibini 66-93 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.
Bu sezon THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde de kupanın sahibi oldu.
1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 25-21 ANADOLU EFES
2. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 32-44 ANADOLU EFES
3. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 47-72 ANADOLU EFES
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