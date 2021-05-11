Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk kupasını aldı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyonu Fenerbahçe Öznur Kablo oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan play-off serisinde sarı lacivertliler, Galatasaray'ı 3-0 yenerek şampiyonluk kupasına uzandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan play-off finali üçüncü maçında Galatasaray'ı 71-56 yenen ve seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.
Sarı-lacivertli oyunculara şampiyonluk kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Yılmaz Argüden verdi.
Törende büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, kupayı müsabakayı tribünden takip eden kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine götürdü. Ali Koç, sarı-lacivertli oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.
Sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray'ın teknik heyet ve oyuncularına ise madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Serhan Antalyalı takdim etti.
MVP MCBRIDE OLDU
Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Kayla Renae McBride oldu.
Sarı-lacivertli basketbolcu, ödülünü TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın elinden aldı.
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