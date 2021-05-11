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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk kupasını aldı

F.Bahçe şampiyonluk kupasını aldı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Herbalife Nutrition 'nde 2020-2021 sezonunu şampiyonu oldu. 'nda oynanan play-off serisinde sarı lacivertliler, 'ı 3-0 yenerek şampiyonluk kupasına uzandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Herbalife Nutrition 'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan , kupasını aldı.

'nda oynanan play-off finali üçüncü maçında 'ı 71-56 yenen ve seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Sarı-lacivertli oyunculara şampiyonluk kupasını, () Asbaşkanı verdi.

Törende büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, kupayı müsabakayı tribünden takip eden kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerine götürdü. Ali Koç, sarı-lacivertli oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray'ın teknik heyet ve oyuncularına ise madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyesi takdim etti.

Son dakika spor haberi: TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti!

MVP MCBRIDE OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli oldu.

Sarı-lacivertli basketbolcu, ödülünü TBF Üst Yöneticisi 'ın elinden aldı.

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