07 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Shane Larkin Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında sakatlandı!

Larkin'den A. Efes'e kötü haber! Soyunma odasına gitti
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında 'ya konuk olan 'te , sakatlanarak soyunma odasına gitti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında ile , 'nda karşı karşıya geldi.

Seride 2-0 üstünlüğü bulunan laicvert-beyazlılara yıldız oyuncusu 'den kötü haber geldi. Mücadelenin ilk çeyreğinde belinden sakatlanan 'li basketbolcu soyunma odasına gitti.

İşte o anlar:

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)

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