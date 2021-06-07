07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Shane Larkin Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında sakatlandı!
Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Anadolu Efes'te Shane Larkin, sakatlanarak soyunma odasına gitti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Seride 2-0 üstünlüğü bulunan laicvert-beyazlılara yıldız oyuncusu Shane Larkin'den kötü haber geldi. Mücadelenin ilk çeyreğinde belinden sakatlanan ABD'li basketbolcu soyunma odasına gitti.
İşte o anlar:
(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)
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