12 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Boston Celtics'i yenen Miami Heat play-off biletini kaptı (NBA'de günün sonuçları)

NBA'de Celtics'i yenen Heat, play-off biletini kaptı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , Boston 'i 129-121 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. deplasmanında kazanan Heat üst üste 3, sezonun ise 38. galibiyetini elde etti.

Heat'te , kenardan gelerek 24 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, ve 22'şer sayılık katkı sağladı.

'ın 36 sayı, 7 ribaunt ve 'un 33 sayı, 6 asistlik performansları Celtics'in 34. yenilgisini önleyemedi.

Warriors galibiyet serisini 4 maça çıkardı

'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Golden State , sahasında 'ı 122-116 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı.

38 sayı, 3 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, 21 sayı, 6 asist, ise 20 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Sezonun 21. yenilgisini alan Suns'ta Devin Booker 34 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul da 24 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 112-117

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 100-119

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 96-115

-: 121-129

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 133-104

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 103-94

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-115

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 114-102

-Phoenix Suns: 122-116

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 101-99

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 122-106



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