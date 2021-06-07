Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'in şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes'i tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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