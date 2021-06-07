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Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika spor haberi: Başkan , play-off final serisinde 'yu 3-0'la geçerek şampiyon olan 'i tebrik etti.

Başkan , 'in şampiyonlukla tamamlayan 'i tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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