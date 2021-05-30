31 Mayıs 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Barcelona 81-86 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kupa Anadolu Efes'in!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

THY Final maçında ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 2019 yılının ardından tarihinde ikinci kez çıktığı finalde maçı 81-86 kazanarak ilk EuroLeague şampiyonluğunu elde etti.

'nde , ekibi 'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 'nın kazandırdığı 8 sayıyla etkili olan Anadolu Efes karşısında ile 10 sayı bulan Barcelona, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Barcelona, 'nun kaydettiği sayılarla 12. dakikanın başında farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Daha sonra 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru 25-24'e getirdi. , 'in serbest atış çizgisinden sayılarıyla 15. dakikada farkı 5'e çıkardı: 29-24. Anadolu Efes, bu dakikadan sonra sahneye çıkan 'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve 19. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 29-36. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, 'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-52. Higgins ile dış atışlardan skor üreten Barcelona karşısında Micic ve Larkin ile 16 sayı bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-58 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan periyotta Barcelona, 35. dakikada 'in pota altı sayısıyla eşitliği yakaladı: 69-69. Lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Micic'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle yeniden öne geçti: 69-72. Savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, Larkin, ve Micic'in sayılarıyla bitime 2 dakika kala farkı 5'e yükseltti: 74-79. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, parkeden 86-81 galip ayrılarak kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde etti.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Barcelona 22 - 15 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Barcelona 36 - 39 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Barcelona 58 - 65 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Barcelona 81 - 86 Anadolu Efes

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