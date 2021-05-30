31 Mayıs 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: THY EuroLeague finalinde Anadolu Efesli Sertaç Şanlı göz yaşlarını tutamadı!

Sertaç Şanlı göz yaşlarını tutamadı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

THY Final maçında ile Anadolu karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 2019 yılının ardından tarihinde ikinci kez çıktığı finalde maçı 81-86 kazanarak ilk EuroLeague şampiyonluğunu elde etti. Efes'te milli oyuncu , karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY EuroLeagu 'yı 86-81'le geçen Anadolu 'te maç sonrası duygusal anlar yaşandı.

Milli oyuncu , gelen dev zafer sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

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