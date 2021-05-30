31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: THY EuroLeague finalinde Anadolu Efesli Sertaç Şanlı göz yaşlarını tutamadı!
THY EuroLeague Final maçında Barcelona ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 2019 yılının ardından tarihinde ikinci kez çıktığı finalde maçı 81-86 kazanarak ilk EuroLeague şampiyonluğunu elde etti. Efes'te milli oyuncu Sertaç Şanlı, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
THY EuroLeagu Barcelona'yı 86-81'le geçen Anadolu Efes'te maç sonrası duygusal anlar yaşandı.
Milli oyuncu Sertaç Şanlı, gelen dev zafer sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
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