31 Mayıs 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman'dan şampiyonluğun ardından flaş hareket! "Şehitlerimize armağan olsun"

Ataman tarihi zaferi böyle kutladı! Şehitlerimize armağan olsun
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

maçında , 'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Maçın ardından temsilcimizin koçu 'dan flaş bir hareket geldi. Ataman, "Önce Türkçe konuşacağım. Bizi 'den izlediğinizi biliyorum. Bizi desteklediniz. Bu şampiyonluk sizlere, şehitlerimize, Türkiye'ye armağan olsun" dedi.

THY EuroLeague'de final heyecanı yaşandı. Temsilcimiz , finalde 'yı 86-81 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından başarılı koç flaş bir açıklamada bulundu. Ataman, "Önce Türkçe konuşacağım. Bizi 'den izlediğinizi biliyorum. Bizi desteklediniz. Bu şampiyonluk sizlere, şehitlerimize, Türkiye'ye armağan olsun" dedi.

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