31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman'dan şampiyonluğun ardından flaş hareket! "Şehitlerimize armağan olsun"
THY EuroLeague Final maçında Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Maçın ardından temsilcimizin koçu Ergin Ataman'dan flaş bir hareket geldi. Ataman, "Önce Türkçe konuşacağım. Bizi Türkiye'den izlediğinizi biliyorum. Bizi desteklediniz. Bu şampiyonluk sizlere, şehitlerimize, Türkiye'ye armağan olsun" dedi.
THY EuroLeague'de final heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Anadolu Efes, finalde Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından başarılı koç Ergin Ataman flaş bir açıklamada bulundu. Ataman, "Önce Türkçe konuşacağım. Bizi Türkiye'den izlediğinizi biliyorum. Bizi desteklediniz. Bu şampiyonluk sizlere, şehitlerimize, Türkiye'ye armağan olsun" dedi.
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