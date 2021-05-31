Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i kutladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EuroLeague'de Barcelona'yı 86-81'le geçip şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. | Son dakika spor haberleri

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan AnadoluEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI:

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ