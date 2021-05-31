31 Mayıs 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i kutladı!

Başkan Erdoğan Anadolu Efes'i kutladı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

Başkan , 'de 'yı 86-81'le geçip şampiyon olan 'i tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. | Son dakika spor haberleri

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, " finalinde Avrupa Şampiyonu olan AnadoluEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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