07 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Final serisinde 3. maç! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak

Final serisinde 3. maç! A. Efes kazanırsa...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

ING play-off final serisi 3. maçında ile karşı karşıya gelecek. Seride 2-0 önde olan lacivert-beyazlılar, müsabakayı kazanması halinde kupaya uzanacak. Eğer maçı F.Bahçe Beko kazanırsa final serisi 4. maça uzayacak. İşte detaylar...

'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon 'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, yarın sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve 'nde kupanın sahibi olacak.

İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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