14 Ocak 2021, Perşembe

BASKETBOL

Basketbolda bu sezon Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonları yapılmayacak

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BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

(TBF), kulüplerden gelen her iki organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti.

(TBF), kulüplerden gelen her iki organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
" Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 2020-2021 sezonunda ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonlarının düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifi görüştü.
ile ekiplerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde; Covid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve maç takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarını ön planda tutarak, kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti."

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