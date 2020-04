Ergin Ataman: “Euroleague’de sezonun oynanmaması büyük problem olur”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Benim hissiyatım, Euroleague’in Temmuz ayında oynanacağı yönünde. Aksi takdirde bu sezonun oynanmaması çok büyük problem olur” dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda basketbolseverlerle buluştu. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz'ı rahmetle anarak sözlerine başlayan Ataman, "Sosyal izolasyon dönemleri zor günler. Sonuçta hiç beklemediğimiz, alışık olmadığımız bir hayat yaşıyoruz. İyi haberler ise Avrupa'dan gelmeye başladı. İki üç hafta sonra biraz daha rahat ve huzurlu olabileceğimizi düşünüyorum. Keşke salonda olsaydık ve bu coşkuyu tatsaydık ama bir süre daha bekleyeceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki sağlık çalışanları da büyük özveriyle bizler için çalışıyor. Kendi ailelerini dahi göremiyorlar. Ayrıca çok büyük bir risk altındalar. Zaman zaman çok üzücü haberleri de izliyoruz. Başta kulüp doktorumuz Uğur Diliçıkık olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Birbirine saygı duyan oyunculara sahibiz"



Takımda güzel bir birliktelik olduğunu belirten Ataman, "Tüm oyuncularımız kulüpte maddi-manevi çok huzurlular. Bu da oyunculardan yüzde yüz performans almamızı sağlıyor. Bu sayede oyuncularımız kendilerini hep rahat hissediyor ve onlardan azami katkı alıyoruz. Yeterli süre veremediğimiz oyuncularımız bile takıma katkı sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durumda tüm Anadolu Efes Spor Kulübü ailesinin de katkısı var. Transferleri yaparken sadece oyuncuların yeteneklerini değerlendirmiyoruz. Oyuncularımızın basketbol kapasitelerinin yanı sıra adaptasyon kapasitelerini de dikkate alıyoruz. Yeni bir takım kurduğumuz için bu husus bizim için çok önemliydi. Ne mutlu ki bu uyumumuz artarak devam ediyor. Birbirine saygı duyan oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.



"8'li Final senaryosunun uygulanacağını düşünüyorum"



Koç Ataman, Euroleague'in kalan maçları ile ilgili düşünceleri ise şu şekilde aktardı:



"Benim hissiyatım, Avrupa'da gidişatın olumlu gitmesi sebebiyle Euroleague'in Temmuz ayında oynanacağı yönünde. Tabii ki bu maçlar yüzde 99 seyircisiz oynanacak. Çünkü özellikle takımların sürekli seyahat halinde olması riskli. Euroleague'in öngörüsü tüm takımları en risksiz bir şehre toplayıp orada kalan 6 normal sezon maçını oynatmak, ondan sonra da 8'li Final düzenlemek. Bana göre en olası senaryo bu. Şehrin açıklanmasının da Mayıs ayında yapılacağını düşünüyorum. İstanbul'u bu açıdan zor görüyorum. Tahminim Almanya'da bir şehirde oynanabileceği yönünde. Zaten Final Four için de hazırlıkları vardı. Özetle 8'li Final'in Final Four'un yapılacağı şehirde yapılacağı düşünüyorum. Bu sezonun oynanmaması ise çok büyük problem olur."



"Basketbol Süper Ligi'nin oynanmaması büyük kayıp olur"



Ataman, Basketbol Süper Ligi'nin kalan dönemi hakkında ise "Zaman zaman medyada Basketbol Süper Ligi'nin oynanmayacağı, bazı takımların oyuncularının sözleşmelerini feshettiği yönünde haberler alıyoruz. Basketbol şu an ülkemizde futbol kadar izlenen bir branş. Eğer futbol maçları oynanıp Basketbol Süper Ligi maçları oynanmazsa bu durum, Türk basketbolu için büyük kayıp olur" yorumunu yaptı.



"Oyuncularımızın hepsi sezonun geri kalan dönemi için çok kararlılar"



Bu süreçten sonra oyuncuların üzerinde psikolojik olarak bir etki olabileceğini ifade eden Ataman, "En büyük etken psikoloji olacak. Oyuncularımızın motivasyonu çok kritik olacak. Bu yüzden oyuncularımızla sürekli konuşuyoruz. Hepsinin şu an çok kararlı olduğunu görüyoruz. Fiziksel olarak bakıldığında her şey eşit olacak. Biz şu anda Euroleague'in lideriyiz, ligin en iyi basketbol oynayan takımıyız. Oyuncularımız tabii ki bu durumdan etkilendiler. Ancak çok kararlılar. Tüm oyuncularımızın motivasyonunu çok yüksek görüyoruz. Kendimizi mental olarak hazır tutuyoruz" dedi.

"Anadolu Efes en profesyonel kulüp"



Tecrübeli çalıştırıcı, kulübün transfer stratejileri ve takım yapısını da överken, "Anadolu Efes Spor Kulübü transfer başta olmak üzere tüm alanlarda en profesyonel kulüp. Oyuncularla ilgili kararı ekip olarak alıyoruz. Oyuncularımızdan azami verim alabilmek için de onlara serbestlik tanıyoruz. Bu konuda oyuncularımı anlamaya çalışıyorum. Kendimi onların yerine koyabiliyorum. Oyuncularımızın sorunlarının çözülmesine de yardımcı olmaya çalışıyorum. Oyunculara bir arkadaşlarıymış gibi yaklaşıyorum" şeklinde konuştu.



"En çok Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından keyif aldım"



Ataman, bu sezon unutamadığı maçları ise şu şekilde anlattı:



"Bu sezonla ilgili iki maç söylemek istiyorum. Birisi kendi sahamızda oynadığımız Bayern Münih maçı ve Shane Larkin'in Euroleague sayı rekorunu kırması. Bunu bizlerle ve taraftarlarımızla heyecan içinde yapıyor olması ve salındaki atmosfer müthişti. Maçı zaten kazanmıştık ama son dakikalardaki Larkin'in performansı ve buna taraftarın katılımı harikaydı. Son yıllarda basketboldaki en büyük görsel şovlardan biriydi. Bunun dışında Real Madrid'i deplasmanda yendiğimiz karşılaşma en keyif aldığım maçlardan bir tanesiydi."

