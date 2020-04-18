18 Nisan 2020, Cumartesi

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Ersun Yanal'dan Galatasaray sözleri! Şampiyonluğu...

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve görevden ayrılan Ersun Yanal sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Galatasaray yorumunda bulundu. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 18.04.2020 20:54 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 21:01
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Ersun Yanal'dan Galatasaray sözleri! Şampiyonluğu...

Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram üzerinden katıldığı canlı bir yayında altyapı ve genç oyuncuların gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Ersun Yanal'dan Galatasaray sözleri! Şampiyonluğu...

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

Ülkemizdeki en büyük futbol başarılarını göz ardı etmeden irdelediğimizde, kendi ülkemizde çıkan oyuncuların temsil ettiği takımlar başarılı oldu.

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Ersun Yanal'dan Galatasaray sözleri! Şampiyonluğu...

GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray'ın UEFA Kupası. 2002 Dünya Kupası. Oyuncularımızın birçoğu Avrupa'ya gitti. Çok az oyuncu Avrupa'da kaldı. Diğer oyuncular yapamadı. Kötü oldukları için değil. Profesyonel mentaliteleri, bu süreç için hazır değildi.

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Ersun Yanal'dan Galatasaray sözleri! Şampiyonluğu...

Bugün gördüğüm kadarıyla Çağlar, Merih, Cengiz, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı gibi oyuncular daha hazır olduklarını gösteriyor. Bir taraftan da şunu atlamayalım. O günkü şartlarla bugünkü şartlar farklı. Özellikle ekonomi anlamında.

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Ersun Yanal'dan Galatasaray sözleri! Şampiyonluğu...

GENÇ FUTBOLCULARIN GELİŞİMİ

İyi bir altyapı eğitimi alanlar, sosyal psikolojik ortamda bulunduğunu, başarıyı hazmedecek önemli bir karaktere sahip olma.

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