12 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

Açıklama geldi! Euroleague'de bu haftaki maçlar...

Açıklama geldi! Euroleague'de bu haftaki maçlar...
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

yönetimi, Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınmasının değerlendirildiği açıklanmıştı. CSKA, 29. hafta maçlarının ertelendiğini duyurdu. Öte yandan FIBA da 13 Mart Cuma gününden itibaren tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı.

THY Euroleague'den yapılan açıklama şöyle:

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı koronavirüs (COVID-19) bilgilendirmesi sonrası Turkish Airlines , 7DAYS EuroCup ve Euroleague Basketball Adidas Next Generation Turnuvası'nın ertelenmesi için görüşmeler sürüyor. Karar gün içerisinde açıklanacaktır.

Bu arada Anadolu Efes'ten de bir hamle geldi. Kulübün, Valencia maçı için bir araya gelen kafilesini eve gönderdiği ortaya çıktı. Karşılaşmaların ertelenmesi bekleniyor.

FIBA MAÇLARI ASKIYA ALDI

FIBA, 13 Mart Cuma gününden itibaren tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, TEKSÜT Bandırma, Türk Telekom; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor.

ANADOLU EFES KAMPI İPTAL ETTİ

Bu akşam Euroleague'de Valencia Basket'i konuk edecek olan Anadolu Efes, Euroleague'in koronavirüs açıklamasının ardından kampı iptal etti ve basketbolcuları da evlerine yolladı.

CSKA MOSKOVA, İPTALİ DUYURDU

CSKA Moskova kulübü, EuroLeague'de bu hafta oynanacak tüm maçların ertelendiğini açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Pınar Karşıyaka gözünü finale dikti Pınar Karşıyaka gözünü finale dikti
Şakasını yapmıştı! Koronavirüse yakalandı Şakasını yapmıştı! Koronavirüse yakalandı
NBA maçları süresiz askıya alındı! NBA maçları süresiz askıya alındı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör