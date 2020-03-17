18 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Kevin Durant de koronavirüse yakalandı

NBA yıldızı koronavirüse yakalandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını NBA'i de vurmaya devam ediyor. NBA ekiplerinden 'in hangi basketbolcularında corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından 'in 4 oyuncusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, bu isimlerden birinin dünyaca ünlü yıldız olduğu öğrenildi.

ABD'li basketbolcu koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken, herkesin bu salgın konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Durant, "İyi hissediyorum. Herkes kendine dikkat etsin ve evinde kalsın. Bunu atlatacağız" ifadesini kullandı.

Dev kulüpte ikinci koronavirüs vakası! Pozitif çıktı... haberin devamı


Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı böylece 7'ye yükseldi.

Öte yandan Brooklyn Nets, koronavirüse yakalanan 4 oyuncusuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tüm oyuncular ve Nets kulübü üyelerinden; evlerinde kendilerini izole etmeleri, sağlık durumlarını yakından takip etmeleri ve kulüp sağlık ekibiyle iletişim halinde kalmaları istendi. Oyuncularımız ve ekibimizin sağlığı organizasyonun en büyük önceliklerden ve takım, bu olaydan etkilenenlere en iyi hizmeti sağlamak için her şeyi yapıyor."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes'ten rahat galibiyet! Anadolu Efes'ten rahat galibiyet!
Bursaspor ikinci devre açıldı! Bursaspor ikinci devre açıldı!
Fenerbahçe Beko rahat kazandı Fenerbahçe Beko rahat kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör