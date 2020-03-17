Kevin Durant de koronavirüse yakalandı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını NBA'i de vurmaya devam ediyor. NBA ekiplerinden Brooklyn Nets'in hangi basketbolcularında corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklandı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, bu isimlerden birinin dünyaca ünlü yıldız Kevin Durant olduğu öğrenildi.
ABD'li basketbolcu koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken, herkesin bu salgın konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Durant, "İyi hissediyorum. Herkes kendine dikkat etsin ve evinde kalsın. Bunu atlatacağız" ifadesini kullandı.
Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı böylece 7'ye yükseldi.
Öte yandan Brooklyn Nets, koronavirüse yakalanan 4 oyuncusuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Tüm oyuncular ve Nets kulübü üyelerinden; evlerinde kendilerini izole etmeleri, sağlık durumlarını yakından takip etmeleri ve kulüp sağlık ekibiyle iletişim halinde kalmaları istendi. Oyuncularımız ve ekibimizin sağlığı organizasyonun en büyük önceliklerden ve takım, bu olaydan etkilenenlere en iyi hizmeti sağlamak için her şeyi yapıyor."
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