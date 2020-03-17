17 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

FIBA'dan olimpiyat kararı! Kura çekimi...

FIBA'dan olimpiyat kararı! Kura çekimi...
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Uluslararası Federasyonu (), coron avirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurulduğunu açıkladı, THY Euroleague ve EuroCup'taki maçları ikinci bir karara kadar ertelediğini duyurmuştu.

Bu açıklama sonrası FIBA'dan bir flaş karar daha geldi. FIBA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Bir lig daha ertelendi! Koronavirüs... haberin devamı

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