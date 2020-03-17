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FIBA'dan olimpiyat kararı! Kura çekimi...
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020
FIBA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın Basketbol kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), coron avirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurulduğunu açıkladı, THY Euroleague ve EuroCup'taki maçları ikinci bir karara kadar ertelediğini duyurmuştu.
Bu açıklama sonrası FIBA'dan bir flaş karar daha geldi. FIBA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
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