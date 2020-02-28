28 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Potada derbi heyecanı!

Potada derbi heyecanı!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2020

'nde İnşaat ile , ve 'nde kozlarını paylaşacak. Ligin ilk sezonunda iki takım arasında oynanan maçta kazanan taraf 83- 67'lik skorla Galatasaray olmuştu.

'nin 20. haftasında İnşaat ile yarın karşı karşıya gelecek

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat ile Galatasaray, yarın derbi maçta karşılaşacak. ve 'nde oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak. Toplam 13 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray, çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş TRC İnşaat ise oynadığı 17 müsabakanın 8'ini kazandı, 9'unda mağlup oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 83- 67'lik skorla kazanmıştı.

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