28 Şubat 2020, Cuma
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Potada derbi heyecanı!
Giriş Tarihi: 28.02.2020
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş TRC İnşaat ile Galatasaray, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Ligin ilk sezonunda iki takım arasında oynanan maçta kazanan taraf 83- 67'lik skorla Galatasaray olmuştu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat ile Galatasaray, yarın derbi maçta karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak. Toplam 13 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray, çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş TRC İnşaat ise oynadığı 17 müsabakanın 8'ini kazandı, 9'unda mağlup oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 83- 67'lik skorla kazanmıştı.
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