17 Mart 2020, Salı
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İşte spor camiasında koronavirüs teşhisi konulmuş isimler!
Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de birçok vakanın resmen açıklandığı koronavirüs salgını futbol dünyasına da etki etti. Avrupa'da birçok ligde maçlar ertelenirken, Türkiye'de de nisan ayının sonuna kadar maçlara seyirci alınmaması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin yanında koronavirüs salgınına yakalanan futbolcu ve teknik adamlarla ilgili haberler de geliyor. İşte şu ana dek koronavirüs olduğu kesinleşen sporcu ve teknik adamlar...
Giriş Tarihi: 17.03.2020 21:32
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