17 Mart 2020, Salı

A SPOR GALERİ

İşte spor camiasında koronavirüs teşhisi konulmuş isimler!

Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de birçok vakanın resmen açıklandığı koronavirüs salgını futbol dünyasına da etki etti. Avrupa'da birçok ligde maçlar ertelenirken, Türkiye'de de nisan ayının sonuna kadar maçlara seyirci alınmaması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin yanında koronavirüs salgınına yakalanan futbolcu ve teknik adamlarla ilgili haberler de geliyor. İşte şu ana dek koronavirüs olduğu kesinleşen sporcu ve teknik adamlar...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 21:32
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İşte spor camiasında koronavirüs teşhisi konulmuş isimler!

Avrupa'da koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken futbolcular da bu salgından etkilenmeye başladı. Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalya'dan ikinci haber Sampdoria takımında forma giyen Gabbiadini'den geldi. Ayrıca yine Juventus forması giyen Dybala'nın da virüse yakalandığı iddia edildi.

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İşte spor camiasında koronavirüs teşhisi konulmuş isimler!

CRISTIANO RONALDO KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Annesinin tedavisi için bir süredir Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun da takım arkadaşı Rugani ile temas etmesi nedeniyle özel villasında kendisini karantinaya aldığı belirtilmişti. Daha sonra Portekiz Sağlık Bakanlığı, Ronaldo ve ailesinde koronavirüs belirtisinin olmadığını açıklamıştı.

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İşte spor camiasında koronavirüs teşhisi konulmuş isimler!

BENJAMIN MENDY'NİN TEST SONUCU NEGATİF

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City'de Benjamin Mendy koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mendy'nin akrabası koronavirüs belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldı. Bu nedenle Mendy takımdan uzaklaştırıldı. Fakat Mendy'nin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

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İşte spor camiasında koronavirüs teşhisi konulmuş isimler!

SAMPDORIA'DA 7'NCİ VAKA

Sampdoria'da 7. koronavirüs vakası... Gabbiadini'nin ardından 4 futbolcusunda daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Sampdoria'da iki isim daha koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki Fabio Depaoli ve 28 yaşındaki Bartosz Bereszynski'nin testlerinin de pozitif çıktığı duyuruldu.

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İşte spor camiasında koronavirüs teşhisi konulmuş isimler!

BUNDESLIGA'YA DA SIÇRADI

Paderborn, 20 yaşındaki stoper Luca Kilian'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı. Kilian, Bundesliga'da koronavirüs kapan ilk oyuncu oldu.

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