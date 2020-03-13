13 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

FIBA basketbol organizasyonlarını sezon sonuna kadar askıya aldı

Basketbola koronavirüs engeli! Resmen açıklandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

Uluslararası Federasyonu (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı.

'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA organizasyonlarının (Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar ve FIBA Avrupa Kupası) sezon sonuna kadar askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve bu organizasyonların 2019-2020 sezonunun durumu hakkında gerekli kararları alacağı belirtildi.

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