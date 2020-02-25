25 Şubat 2020, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe-Galatasaray bu kez potada karşı karşıya!

Potada derbi zamanı!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.02.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta yarın Beko ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.

Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı. ise 'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.

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