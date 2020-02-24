24 Şubat 2020, Pazartesi

BASKETBOL

İsveç-Türkiye maçı öncesi tüm zamanların rekor bilet satışı

BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.02.2020

, bu akşam İsveç ile Basketbol Milli Takımları arasında yapılacak karşılaşma öncesi 11 bin biletin satıldığını ve bunun tüm zamanların rekoru olduğunu belirtti.

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'nda bugün İsveç ile A Milli Erkek Takımı arasında 'da oynanacak karşılaşma için rekor sayıda biletin satıldığı kaydedildi.

, ''Sihirli sınırı aştık'' şeklinde yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesi 11 bin biletin satıldığını duyurdu.

Önceki rekorun 2018 yılında yine maçında kırıldığını aktaran Wohlert, ''2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Türkiye ile Stockholm Hovet Arena'da oynanan maçta 8 bin 46 ile seyirci rekoru kırmıştık. Bu yüzden bugünkü Türkiye maçını Ericsson Globen Arena'ya aldık.'' ifadelerini kullandı.

Dört bin biletin Türk seyircisi tarafından alındığını kaydeden Wohlert, akşam Stockholm'ü büyük bir şölenin beklediğini söyledi.

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