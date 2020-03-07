07 Mart 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes'ten 231. galibiyet

Anadolu Efes'ten 231. galibiyet
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

Euroleague'deki temsilcilerimizden , sahasında ekibi 'u 91-79 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Euroleague'deki 438. maçına çıkan lacivert-beyazlılar, bu organizasyondaki 231. galibiyetini aldı.

Euroleague'in 28. haftasında ile , Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, rakibini 91-79 mağlup ederek 24. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Temsilcimizde 40 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tibor Pleiss 13, Vasilije Micic 12 sayı üretti. Yunan ekibinde ise Octavius Ellis 14 sayı, Dwight Buycks ise 11 sayıyla oynadı.

AVRUPA'DAKİ 687. MAÇ

Olympiakos karşısında Avrupa sahnesindeki 687. maçına çıkan Anadolu Efes, bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 388 galibiyet ve 299 yenilgi aldı. Euroleague'deki 439. maçına çıkan lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı maçlarda 231 galibiyet ve 208 mağlubiyet yaşadı.

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