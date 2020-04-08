FIBA toplanıyor! Dev turnuva ertelenecek mi?

Son dakika haberine göre; FIBA, EuroBasket 2021'in tarihini belirlemek için yarın toplanma kararı aldı.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarında yeni tarihler belli olmaya başlıyor. FIBA yarın toplanarak 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi için karar verecek.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenleneceğinin açıklamasının ardından gözler yeniden FIBA'ya çevrilmişti.

Olimpiyatların yeni tarihi nedeniyle yine 2021'de düzenlenmesi beklenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın da ileri bir tarihe ertelenmesi gündeme geldi. Kaynaklara göre, Avrupa Şampiyonası'nın 2022'ye ertelenmesi söz konusu. Öte yandan 2021'de planlanan birçok organizasyonun da ileri bir tarihe alınması bekleniyordu.

Son olarak yapılan açıklamada FIBA yarın toplanarak 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi için karar verecek.

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