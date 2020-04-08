08 Nisan 2020, Çarşamba

BASKETBOL

FIBA toplanıyor! Dev turnuva ertelenecek mi?

FIBA toplanıyor! Dev turnuva ertelenecek mi?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

Son dakika haberine göre; , 2021'in tarihini belirlemek için yarın toplanma kararı aldı.

nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarında yeni tarihler belli olmaya başlıyor. yarın toplanarak 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi için karar verecek.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenleneceğinin açıklamasının ardından gözler yeniden FIBA'ya çevrilmişti.

Olimpiyatların yeni tarihi nedeniyle yine 2021'de düzenlenmesi beklenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın da ileri bir tarihe ertelenmesi gündeme geldi. Kaynaklara göre, Avrupa Şampiyonası'nın 2022'ye ertelenmesi söz konusu. Öte yandan 2021'de planlanan birçok organizasyonun da ileri bir tarihe alınması bekleniyordu.

Son olarak yapılan açıklamada FIBA yarın toplanarak 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi için karar verecek.

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