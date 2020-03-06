Anadolu Efes 91-79 Olympiakos l MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u 91-79'luk skorla yendi. Shane Larkin 40 sayılık performansı ile maçın yıldızı oldu. Milli yıldız Olympiakos karşısında 10 üçlük atarak Euroleague’de eski Fenerbahçeli Goudelock’a ait olan bir maçta en fazla üç sayı isabeti rekorunu egale etti.

THY Avrupa Ligi'nin 28. hafta maçında lider Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 91-79 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, galibiyet sayısını 24'e çıkarırken, Olympiakos 16. kez mağlup olarak play-off yolunda ciddi bir yara aldı.

Müsabakaya Buycks ve Papanikolaou'nun 3 sayı çizgisini gerisinden bulduğu isabetli şutlarla başlayan konuk takım, 3. dakikada 13-5 üstünlük kurdu. Pleiss'ın pota altında bulduğu basketlerle oyuna tutunan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 17-11 geride tamamladı. İyi savunma yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in elinden 8-0'lık seri buldu ve 8. dakikanın başında 19-17 öne geçti. Larkin'in 3 sayılık basketleri, Pleiss'ın da pota altındaki etkili oyunuyla kısa sürede farkı açan Anadolu Efes, periyodun son dakikasına 29-19 üstün girdi. Lacivert-beyazlılar, son dakikada rakibinin 4 sayısına engel olamadı ve ilk çeyreği 29-24 önde bitirdi. İlk periyotta dışarıdan 5'te 3 isabet sağlayan Larkin 12, pota altında etkili olan Pleiss ise 11 sayı üreterek ön plana çıktı.

İkinci çeyreğe Micic'in bulduğu 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, 12. dakikada farkı ikinci kez daha çift hanelere taşıdı: 34-24. Pota altında rakibine büyük üstünlük kuran ev sahibi ekip, 15. dakikayı 12 sayı farkla 40-28 önde tamamladı. İyi oyununu sürdüren ve 18. dakikada 15 sayılık (49-34) üstünlük kuran Anadolu Efes, son dakikada Printezis'i durdurmakta zorlanınca devre arasına 51-41 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 25. dakikayı 63-46 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, çeyreğin son dakikasında 19 sayılık (72-53) üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, periyodu da 72-55 önde tamamladı.

Son çeyreğe Baldwin, Rubit ve Vezenkov'un elinden bulduğu 9-0'lık seriyle giren Yunanistan temsilcisi, 33. dakikada farkı 8 sayıya (72-64) indirdi. Singleton ve Dunston'ın pota altından ürettiği basketlerle farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 35. dakikayı 78-69 üstün kapattı. Kalan bölümü daha iyi geçiren ev sahibi takım, sahadan 12 sayı farkla 91-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 30'u 3 sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 40 sayı üreten milli basketbolcu Shane Larkin, galibiyette başrolü oynadı. Olympiakos'un en skorer oyuncusu ise 14 sayı bulan Ellis oldu.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında 12 Mart Perşembe günü İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek.

1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 29-24 OLYMPİAKOS

2. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 51-41 OLYMPİAKOS

3. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 72-55 OLYMPİAKOS

4. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 91-79 OLYMPİAKOS

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