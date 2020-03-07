07 Mart 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Lakers evinde Bucks'ı devirdi | Los Angeles Lakers 113-103 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU)

Lakers evinde Bucks'ı devirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Amerikan 'nde (NBA) , sahasında Doğu Konferası'nın güçlü ekiplerinden Milwaukke Bucks'ı 113-103 mağlup ederek 61. maçında 48. galibiyetini aldı.

NBA'de normal sezon gece oynanan 10 maçla devam etti. Günün maçında ise , 'da karşı karşıya geldi. Lakers, rakibini 113-103'lük skorla devirerek bu sezonki 48. galibiyetini aldı ve Batı Konferası'ndaki liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi takımda LeBron James 37 sayı 8 ribaund 8 asistle galibiyette başrol oynarken, Anthony Davis 30 sayı 9 ribaundla galibiyete katkı verdi. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 32 sayı 11 ribaund ve 6 asist üretirken, Donte Di Vicenzo 17 sayı 4 asistle oynadı.

NBA'de günün sonuçları:

118-112 Atlanta Hawks
Brooklyn Nets 139-120 San Antonio Spurs
New York Knicks 103-126 Oklahoma City Thunder
Boston Celtics 94-99 Utah Jazz
Chicago Bulls 102-108 Indiana Pacers
Minnesota Timberwolves 118-132 Orlando Magic
110-104 Miami Heat
Dallas Mavericks 121-96
127-117 Portland Trail Blazers

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes'ten 231. galibiyet Anadolu Efes'ten 231. galibiyet
“Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık” “Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık”
Larkin şov yaptı Anadolu Efes kazandı! Larkin şov yaptı Anadolu Efes kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör