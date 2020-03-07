Lakers evinde Bucks'ı devirdi | Los Angeles Lakers 113-103 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Doğu Konferası'nın güçlü ekiplerinden Milwaukke Bucks'ı 113-103 mağlup ederek 61. maçında 48. galibiyetini aldı.

NBA'de normal sezon gece oynanan 10 maçla devam etti. Günün maçında Los Angeles Lakers ise Milwaukee Bucks, Staples Center'da karşı karşıya geldi. Lakers, rakibini 113-103'lük skorla devirerek bu sezonki 48. galibiyetini aldı ve Batı Konferası'ndaki liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi takımda LeBron James 37 sayı 8 ribaund 8 asistle galibiyette başrol oynarken, Anthony Davis 30 sayı 9 ribaundla galibiyete katkı verdi. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 32 sayı 11 ribaund ve 6 asist üretirken, Donte Di Vicenzo 17 sayı 4 asistle oynadı.

NBA'de günün sonuçları:

Washington Wizards 118-112 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 139-120 San Antonio Spurs

New York Knicks 103-126 Oklahoma City Thunder

Boston Celtics 94-99 Utah Jazz

Chicago Bulls 102-108 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 118-132 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 110-104 Miami Heat

Dallas Mavericks 121-96 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 127-117 Portland Trail Blazers

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