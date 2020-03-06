07 Mart 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Ergin Ataman: “Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık”

“Fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık”
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Başantrenörü , karşısında fantastik bir basketbolla harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

, Euroleague'in 28. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi 'u 91-79'luk skorla mağlup etti. Müsabakanın ardında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Efes Başantrenörü , "Maçın 3. dakikasında mola almak zorunda kaldım. Maça normal başladığımızın dışında yumuşak başladık. Olympiakos basit sayılar buldu. Moladan sonra baskıyı arttırdık. Zor şutlar atmaya zorladık. Tempolu basketbola döndük. Hızlı hücumlarla sayılar bulduk. Özellikle Larkin ile. Micic 9 asist yaptı. 2. ve 3. çeyrekte harika oynadık. 4. çeyreğin başında tempomuzu kaybettik, sonra toparladık. Daha sonra fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık" diye konuştu.
Ergin Ataman, ile play-off'ta olası eşleşmesinin sorulması üzerine, şu aşamada eşleşmelerle ilgilenmediklerini ve normal sezonu birinci bitirmek istediklerini vurguladı.

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