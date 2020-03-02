02 Mart 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Daçka-Bologna maçına koronavirüs engeli
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.03.2020

Basketbol ULEB 'nda Tekfen'in 'yı ağırlayacağı maç, 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Tekfen'in son 16 turu E Grubu 6. haftasında 4 Mart Çarşamba günü 'yı ağırlayacağı mücadelenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekibinin 'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının son 14 günde İtalya'da bulunmuş yolcuların Türkiye'ye girmesine yönelik kısıtlama getirmesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

Karşılaşmanın farklı bir ülke ve tarihte oynanması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı, bu kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Bayern Münih'ten "koronavirüs" tedbiri

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Yener Yılmaz 2020 Tokyo'da görev yapacak Yener Yılmaz 2020 Tokyo'da görev yapacak
G.Saray DS Lietuvos Rytas Rytas deplasmanında! G.Saray DS Lietuvos Rytas Rytas deplasmanında!
Fenerbahçe Beko son çeyrekte açıldı Fenerbahçe Beko son çeyrekte açıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör