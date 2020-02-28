29 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Valencia 86-93 Fenerbahçe l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Fenerbahçe İspanya'da moral buldu!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

Beko, EuroLeague'in 26. haftasında 'yı deplasmanda 93-86 mağlup etti ve 12. galibiyetini alarak tekrar play-off potasına girdi.

kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Beko, ilk çeyreğini 21-14 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 47-41 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda aradaki skor farkını koruyan Fenerbahçe Beko, 3'üncü periyodunu 65-60 önde tamamladığı karşılaşmadan 93-86 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Bekolu Derrick Williams ve Valencialı Vanja Marinkovic, 22'şer sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sarı lacivertli Türk temsilcisi 12'nci galibiyetini alırken, Valencia ise 14'üncü kez kaybetti.

1. PERİYOT SONUCU: VALENCIA 14-21 FENERBAHÇE

2. PERİYOT SONUCU: VALENCIA 41-47 FENERBAHÇE

3. PERİYOT SONUCU: VALENCIA 60-65. FENERBAHÇE

4. PERİYOT SONUCU: VALENCIA 86-93. FENERBAHÇE

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