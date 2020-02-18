18 Şubat 2020, Salı

BASKETBOL

All-Star maçı LeBron’un

All-Star maçı LeBron’un
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.02.2020

NBA All-Star maçında 'un takımı, Giannis'in takımını 157-155 yendi.

NBA All-Star maçında 'un takımı, Giannis'in takımını 157-155 yendi. Giannis'in takımı 3. periyotta 133-124'lük üstünlük sağlarken; Kobe Bryant anısına 133'e 24 eklendi ve hedef skor belirlendi. 30 sayı, 7 ribauntla oynayan Kawhi Leonard MVP ödülünü aldı.
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