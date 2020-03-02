Dünya Gençler Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek olan Dünya Gençler Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Halter Federasyonundan (IWF) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün dünya çapında salgına neden olduğu ve seyahat kısıtlamaları uygulandığı belirtildi.
Koronavirüsün, 14-21 Mart'ta yapılması planlanan organizasyona yaklaşık 80 ülkeden katılacak sporcuların sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) uluslararası spor etkinliklerinde dikkatli ilgili uyarılarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Ev sahibi Romanya Halter Federasyonu ile yapılan kapsamlı istişareler sonucu koronavirüs nedeniyle önlem olarak Dünya Gençler Halter Şampiyonası iptal edilmiştir. İptal, kongreyi ve komite toplantılarını da kapsamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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