02 Mart 2020, Pazartesi

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Dünya Gençler Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Dünya Gençler Halter Şampiyonası iptal edildi
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 02.03.2020

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek olan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Federasyonundan (IWF) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün dünya çapında salgına neden olduğu ve seyahat kısıtlamaları uygulandığı belirtildi.

Koronavirüsün, 14-21 Mart'ta yapılması planlanan organizasyona yaklaşık 80 ülkeden katılacak sporcuların sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) uluslararası spor etkinliklerinde dikkatli ilgili uyarılarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Ev sahibi Romanya Halter Federasyonu ile yapılan kapsamlı istişareler sonucu koronavirüs nedeniyle önlem olarak iptal edilmiştir. İptal, kongreyi ve komite toplantılarını da kapsamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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