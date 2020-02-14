MAÇ SONUCU l Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi. Daçka, Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda final 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi.

Birinci periyotta Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmaya hızlı hücumlardan sayı üreterek başladı. Sarı kırmızılılar Göksenin Köksal ve Webster ile etkili olurken ilk periyodu Galatasaray Doğa Sigorta 20-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta periyoda potasını iyi savunarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, 20-20'lik eşitlik sağladı. 4 sayılık farkı koruyamayan Darüşşafaka Tekfen, 24-24 eşitlikte oyunu mola ile kesti. Devre arasına Galatasaray Doğa Sigorta'nın 38-37 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyotta Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak'ın etkili oyunuyla bulduğu 8 sayı ile 56-50 öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta hücumda skor üretmekte zorlandı ve rakibinin sayılarına engel olmadı. Periyot 56-50 Darüşşafaka Tekfen'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Dördüncü periyotta ilk 1 dakikalık sürede sayı üretemeyen sarı kırmızılı ekip, rakibinin hücumlarına engel olmadı ve 61-50 geriye düştü. Göksenin Köksal ve Auguste ile sayı üreten Galatasaray Doğa Sigorta, savunmada Kartal Özmızrak'ı durduramayınca fark kapanmadı: 71-60. Kalan dakikalarda pota altı savunmasını iyi yapan Darüşşafaka Tekfen, hücumda hata yapmadı ve karşılaşmayı 85-71 galip tamamladı.

Bugün oynanacak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom müsabakasının galibi, Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olacak.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ramirez 2, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 2, Hamilton 8, Jones 8, Kartal Özmızrak 25, Berk Demir 8, Doğuş Özdemiroğlu 13, Colson 11, Mahir Ağva

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 14, Harrison 15, Poythress 7, Auguste 11, Göksenin Köksal 15, Hasan Emir Gökalp 2, Can Korkmaz 4, Ege Arar, Ayberk Olmaz 3

1'İNCİ PERİYOT: 13-20

İLK YARI: 37-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-50

5 FAUL: 39.46 Johnathan Hamilton (Darüşşafaka Tekfen)

FİNAL ANKARA'DA OYNANACAK

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 16 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Final maçına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.