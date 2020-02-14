Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray Doğa Sigorta'yı eleyen Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak.
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup ederek finale yükseldi.
Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe pota altı üstünlüğünü kullanarak Fall'a 3 faul yaptırdı ve faul atışlarıyla sayı üretti. Türk Telekom, Campbell'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 12-9 öne geçti. Hücumda etkili olamayan sarı lacivertliler karşısında Muhammed Baygül ile sayı üreten Türk Telekom periyodu 23-21 önde tamamlandı.
İkinci periyotta Fenerbahçe hücumda Melih Mahmutoğlu ile sayılar bulsa da savunmada rakibinin sayılarına engel olmadı. Türk Telekom Johnson ve Wiltjer ile bulduğu sayılarla farkın kapanmasını engelledi: 45-39. Periyodun bitimine 1 dakika kala sarı-lacivertliler Vesely'nin kullandığı faul atışıyla farkı 1'e indirdi: 45-44. Kalan dakikalarda hücumda hata yapmayan Türk Telekom devreyi 48-45 üstünlükle tamamladı.
Devreye önde giren Türk Telekom, savunmada aksasa da 3 sayı çizgisinden bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermedi. Hızlı hücumlarla sayı üreten Fenerbahçe Beko, faul atışları ile beraberliği sağladı: 69-69
Dördüncü periyodun ilk 4 dakikası iki takım da sayı üretemedi. Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Kalinic ile bulduğu sayılarla maçın başından beri ilk kez öne geçti: 76-71. Türk Telekom bitime 45 saniye kala Fall'ın sayısı ile farkı 1'e indirdi: 78-79. Son dakikalarda faul atışlarında hata yapmayan sarı lacivertliler, maçı 83-81 kazandı.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, pazar günü saat 17.00'de Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
İşte maçın tamamı...
SALON: Ankara
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Semih Vural
TÜRK TELEKOM: Johnson 18, Muhammed Baygül 17, Fall 7, Wiltjer 10, Campbell 19, Metin Türen 5, Şafak Edge, Harris 3, Akif Egemen Güven, Polat Kaya 2, Enes Berkay Taşkıran
FENERBAHÇE BEKO: Kalinic 17, Sloukas 11, Andre De Colo 19, Williams, Vesely 15, Melih Mahmutoğlu 10, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 4, Berkan Candan 2
1'İNCİ PERİYOT: 23-21
İLK YARI: 48-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-69
5 FAUL: 38.32 Nicholas Johnson, 39.55 Muhammed Baygül (Türk Telekom)
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