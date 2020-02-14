Selçuk Ernak: Kupayı kazanamazsak finalde olmanın bir esprisi yok

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından A Spor'a konuşan Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, "Şu ana kadar sadece maçı kazandık. Kupayı kazanmazsanız finalde olmanın bir esprisi yok benim için." dedi.