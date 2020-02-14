14 Şubat 2020, Cuma
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Kartal Özmızrak: Önümüzde çok ciddi bir maç var
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası A Spor'a konuşan Darüşşafaka Tekfenli basketbolcu Kartal Özmızrak, "Önümüzde çok ciddi bir final maçı var. Gerçekten çok çalışıyoruz. Final maçı için çalışmalara başlayacağız." dedi.
14.02.2020
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