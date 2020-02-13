13 Şubat 2020, Perşembe

BASKETBOL

NBA All-Star'da Damian Lillard'ın yerine Devin Booker yer alacak

NBA All-Star'da Lillard'ın yerine Booker yer alacak
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 13.02.2020

Sakatlığı nedeniyle Amerikan () All-Star maçı ve 3 sayı yarışması kadrosundan çıkarılan 'ın yerine oynayacak.

Kasığındaki sakatlık yüzünden 15-17 Şubat tarihlerinde Chicago kentinde düzenlenecek All-Star hafta sonu etkinliklerine katılamayacak 'ın () yerini alacak isim belli oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu sezon maç başına 26,4 sayı, 6,3 asist, 4,2 ribaunt üreten 'ın oyun kurucusu , kadroya dahil edildi.

Kariyerinde ilk kez all-star seçilen 23 yaşındaki basketbolcu, hem 69. NBA All-Star maçında LeBron'un takımında oynayacak hem de 3 sayı yarışmasına katılacak.

Öte yandan yükselen yıldızlar karşılaşmasında dünya karması forması giyecek Deandre Ayton (Phoenix Suns) da sakatlığı sebebiyle yerini Nicolo Melli'ye () bırakacak.



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