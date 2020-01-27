Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile Dörtlü Final'deki olası eşleşmeler belli oldu. Florya'daki bir otelde gerçekleşen kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupada yer alacak 8 takımın yetkilileri yer aldı.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Türk Telekom - Pınar Karşıyaka (Ankara Spor Salonu)

Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ (Sinan Erdem Spor Salonu)

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

* Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes maçının galibi Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ galibiyle,

* Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma maçının galibi Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Derya Yannier, kupanın yeni sistemi hakkında bilgiler verdi. Yannier, bu sezon format değişikliğine gidilen kupada çeyrek finallerin tek maç eleme sistemiyle 11-12 Şubat'ta oynanacağını açıkladı. Yannier, bu turda ev sahibi ekibin de çekilen kura sonucu belli olacağını aktardı.

Çeyrek finalleri geçen 4 takım, 14-16 Şubat'ta Ankara'da oynanacak Dörtlü Final'de kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Eşleşmelerden sonra kulüp yetkilileri açıklamalarda bulundu:

Kulüp yetkilileri açıklamalarında Elazığ'da yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken, California'da geçirdiği helikopter kazasıyla 41 yaşında hayatını kaybeden NBA'nın efsane ismi Kobe Bryant'ı da andı.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, yeni sistemin daha heyecanlı olacağını belirterek, "Rakibimiz Darüşşafaka Tekfen her zaman zordur. Dörtlü Final'e yükselip hedefimiz olan kupayı almak istiyoruz." dedi.

Darüşşafaka Tekfen İcra Kurulu Başkanı Cem Uğur Yelkalan ise iki güzide takımın güzel bir eşleşmede karşı karşıya geleceğini aktardı.

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, iki yıl sonra bu organizasyona katıldıklarını hatırlatarak, yeni formatın çok keyifli olacağını anlattı.

Türk Telekom Genel Menajeri Cenk Duraklar, geçen sene yarı finale kaldıkları kupada bu sezon çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyeceklerine inandığını belirtti.

Fenerbahçe Beko Menajeri Cenk Renda, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu anlatarak, "Kötü bir sezon geçiriyor olabiliriz ama kupanın her zaman bir numaralı favorisiyiz. Kupayı kazanacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Teksüt Bandırma Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, Fenerbahçe Beko'nun gücünün belli olduğunu ancak rakiplerini eleyerek Dörtlü Final'e kalmak istediklerini ifade etti.

Galatasaray Doğa Sigorta Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, çok heyecanlı bir formatla oynanacak kupayı hak edenin kazanması diledi.

TOFAŞ Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci, heyecan verici bir formatla bu sezon kupanın oynanacağını dile getirdi.