11 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Kadın basketbolunda Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi!

Potada derbi heyecanı!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Herbalife Nutrition 'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın derbide TRC İnşaat, sahasında lider 'yla karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Salonu'nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 15.15'te başlayacak.

Ligde ilk yarıyı 12 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan , tek mağlubiyetini geçen hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında aldı.

TRC İnşaat ise altışar galibiyet ve mağlubiyetle ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde son 3 maçını da galip bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında 43 sayı farkla 97-54 kazanmıştı.

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