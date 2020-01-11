11 Ocak 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kadın basketbolunda Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi!
Giriş Tarihi: 11.01.2020
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın derbide Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında lider Fenerbahçe Öznur Kablo'yla karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Salonu'nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 15.15'te başlayacak.
Ligde ilk yarıyı 12 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, tek mağlubiyetini geçen hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında aldı.
Beşiktaş TRC İnşaat ise altışar galibiyet ve mağlubiyetle ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde son 3 maçını da galip bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında 43 sayı farkla 97-54 kazanmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...