11 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Lakers LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Mavericks'i 129-114 yendi

LeBron James Michael Jordan'ı geçti!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde () Lakers'ın 'i 129-114 yendiği karşılaşmada , 'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu oldu.

'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Lakers, 'i 129-114 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

, mücadelede 35 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kyle Kuzma ise takımına 26 sayı ve 6 ribauntluk katkı verdi.

Toplam isabetli şutu 12 bin 197'ye yükselen James, bu alanda 12 bin 192 isabetli şutu olan 'ı geride bırakarak 4. oldu. Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (15 bin 837), Karl Malone (13 bin 528) ve Wilt Chamberlain (12 bin 681) yer alıyor.

Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 101-111

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 123-111

Miami Heat-Brooklyn Nets: 113-117

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 116-105

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 121-134

Orlando Magic-Phoenix Suns: 94-98

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 92-109

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 129-114

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 127-106

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 100-109

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