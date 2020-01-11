11 Ocak 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez presi! Yönetim haber bekliyor...

Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kadrosuna katarak transferde sessizliğini bozan Fenerbahçe, ikinci bombayı patlatmayı hazırlanıyor. Yıldız isim ile tüm pürüzleri halleden sarı-lacivertli ekibin yalnızca oyuncu satması gerekiyor. Listede bulunan iki isimden birisinin ayrılması durumunda Sarı-Kanaryalar yeni transferini açıklayacak.

Giriş Tarihi: 11.01.2020 02:28 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 09:40
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Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez presi! Yönetim haber bekliyor...

Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ilk yarısında defans hattından kaynaklanan bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol görmüştü.

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Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez presi! Yönetim haber bekliyor...

Savunma hattında istikrarı bir türlü oturtamayan Fenerbahçe'de yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirdi.

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Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez presi! Yönetim haber bekliyor...

Transfer operasyonunun ilk meyvesini Gineli savunmacı Simon Falette'yle alan Sarı Kanaryalar'da sol bek belirsizliği taraftarı endişelendirdi.

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Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez presi! Yönetim haber bekliyor...

Sarı Kanaryalar uzun süredir temaslarını hızlandırdığı sol bek transferinde somut adımlar atarken yıldız futbolcuyu kadroya katmaya artık çok yakın.

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Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez presi! Yönetim haber bekliyor...

Tuttomercato, sarı-lacivertlilerin İsviçreli sol bek konusunda yoğun presinin sürdüğünü, ancak henüz kulüpler arasında resmi bir anlaşmanın imzalanmadığını belirtti. PSV Eindhoven'ın da oyuncuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

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