Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüğü kampla sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında yapacağı takviyelerle zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen siyah-beyazlıların önceliği ise forvet transferi... Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Kara Kartal, ilk transferinde mutlu sona yakın. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 16:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





