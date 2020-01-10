10 Ocak 2020, Cuma

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüğü kampla sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında yapacağı takviyelerle zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen siyah-beyazlıların önceliği ise forvet transferi... Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Kara Kartal, ilk transferinde mutlu sona yakın. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 16:34
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamladı.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Lider Demir Grup Sivasspor'un 7 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal'ın önceliği ise forvet transferi... Burak Yılmaz'ın uzun süreli sakatlığı sonrası Güven Yalçın'dan istediği katkıyı alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden golcü takviyesi istedi.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Adı Aboubakar, Kodjia, Sporar ve Pedro gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın gündemindeki 1 numaralı isimse milli futbolcu Cenk Tosun'du ancak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ilgilendiklerini açıkladıkları golcü oyuncu, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Cenk Tosun transferinin gerçekleşmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatiflerini önceden belirleyen siyah-beyazlılar, golcü transferinde mutlu sona yakın. İşte o isim...

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