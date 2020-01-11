Galatasaray Doğa Sigorta - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında Türk Telekom'u ağırlayacak. Temponun yüksek olması beklenen karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Galatasaray Doğa Sigorta - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında Türk Telekom'u ağırlayacak.

Geride kalan 15 haftada Galatasaray DS, 11 galibiyet, 4 yenilgi alarak 4. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise, Türk Telekom ise 7 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı ve 8. sırada kendine yer buldu.

GALATASARAY DOĞA SİGORTA - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 Ocak 2020 Cumartesi günü, saat 15:15'te başlayacak olan Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY DOĞA SİGORTA - TÜRK TELEKOM MAÇI HAKEMLERİ KİMLER

Mücadeleyi Mehmet Keseratar, Ahmet Tatlıcı ve Polat Parlak'tan oluşan hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligde en son Anadolu Efes'e deplasmanda yenilmişti.

Türk Telekom ise son 5 maçından 4'ünü kazanarak ligde bir ivme kazandı.

İki takım arasındaki son 5 karşılaşmanın 3'ünü konuk ekip Türk Telekom kazanırken, 2'sini Galatasaray DS kazandı.