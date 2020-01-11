11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Doğa Sigorta - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray DS - Türk Telekom maçına dair tüm bilgiler!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

Türkiye ING 16. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Temponun yüksek olması beklenen karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Galatasaray Doğa Sigorta - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

Türkiye ING 16. haftasında sahasında 'u ağırlayacak.

Geride kalan 15 haftada , 11 galibiyet, 4 yenilgi alarak 4. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise, Türk Telekom ise 7 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı ve 8. sırada kendine yer buldu.

GALATASARAY DOĞA SİGORTA - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 Ocak 2020 Cumartesi günü, saat 15:15'te başlayacak olan Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY DOĞA SİGORTA - TÜRK TELEKOM MAÇI HAKEMLERİ KİMLER

Mücadeleyi Mehmet Keseratar, Ahmet Tatlıcı ve Polat Parlak'tan oluşan hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligde en son Anadolu Efes'e deplasmanda yenilmişti.

Türk Telekom ise son 5 maçından 4'ünü kazanarak ligde bir ivme kazandı.

İki takım arasındaki son 5 karşılaşmanın 3'ünü konuk ekip Türk Telekom kazanırken, 2'sini Galatasaray DS kazandı.

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