Potada dünyanın en büyüğü belli oluyor

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde yarın karşılaşacak Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

C Grubu'ndan 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, ikinci turda İtalya ve Sırbistan'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Polonya'yı 90-78 mağlup ederek son 4 takım arasına kalan İspanya, yarı finalde de Avustralya'yı iki uzatma sonunda 95-88'lik skorla geçti ve tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.

Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi.

B Grubu'ndan kayıpsız çıkan ve ikinci turda Venezuela ile Polonya'yı yenen Arjantin, çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı 97-87'lik skorla saf dışı bıraktı. Yarı finalde Fransa'yı 80-66 mağlup eden Arjantin, tarihinde üçüncü kez final bileti aldı.

1950 yılında düzenlenen ilk turnuvada ABD'yi yenerek şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2002 yılında oynadığı finalde ise Yugoslavya'ya mağlup olmuş ve gümüş madalya kazanmıştı.

Arjantin ile İspanya arasındaki final mücadelesi yarın Çin'in başkenti Pekin'de TSİ 15.00'te oynanacak.

TAKIMLARIN EN SKORERLERİ SCOLA VE RUBİO

Tarafların turnuvadaki en skorer isimleri Luis Scola ve Ricky Rubio olarak göze çarpıyor.

Kariyerini Çin'de sürdüren Arjantin'in 39 yaşındaki deneyimli ismi Scola, finale kadar 19,3 sayı ortalamasıyla mücadele etti. İspanya'nın skorer ismi Rubio ise maç başına 15,9 sayı üretti.

Takımların ribaunt istatistiğindeki lider isimleri Luis Scola ve Juancho Hernangomez oldu. Scola maç başına 8,1 ribaunt toplarken, Hernangomez 5,4 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Asistte Facundo Campazzo 7,7 ortalamayla, Ricky Rubio ise 6,4 ortalamayla takımlarının en üretken oyuncuları konumunda.

REKOR YUGOSLAVYA VE ABD'DE

Çin'de 18'incisi yapılan, eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı bugüne kadar en fazla Yugoslavya ve ABD kazandı.

İki ülke, Dünya Şampiyonası finallerinde tam 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Yugoslavya, 1970 yılında Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğuna ulaştı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavlar, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Brezilya'da 1954 yılında düzenlenen şampiyonada ilk kez zafere ulaşan ABD, 1986 İspanya'da, 1994 Kanada'da, 2010 Türkiye'de ve 2014 İspanya'da kupayı müzesine götürdü. ABD, tarihinde 3 kez gümüş, 4 kez bronz madalya kazandı.

Geride kalan 17 Dünya Şampiyonası'nda SSCB 3 kez, Brezilya 2, Arjantin ve İspanya ise birer kez kupaya uzandı.

İLK ŞAMPİYON ARJANTİN

İlk kez 1950 yılında Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım ilk kupanın sahibi oldu.

Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek, ilk kupayı müzesine götürdü.

İspanya'da yapılan 17. Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 30 Ağustos-14 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan şampiyonanın finalinde Sırbistan'ı 129-92 mağlup eden ABD, kupayı 5. kez kazanmayı başardı.

3 ÜLKE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Dünya Kupası tarihinde üç ülke üst üste şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya 1998 ve 2002, ABD ise 2010 ve 2014 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

ŞAMPİYONALAR VE İLK 3'LER



Geride kalan 17 şampiyonanın tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle:

Yıl Şampiyon İkinci Üçüncü 1950 ARJANTİN ABD Şili 1954 ABD Brezilya Filipinler 1959 BREZİLYA ABD Şili 1963 BREZİLYA Yugoslavya SSCB 1967 SSCB Yugoslavya Brezilya 1970 YUGOSLAVYA Brezilya SSCB 1974 SSCB Yugoslavya ABD 1978 YUGOSLAVYA SSCB Brezilya 1982 SSCB ABD Yugoslavya 1986 ABD SSCB Yugoslavya 1990 YUGOSLAVYA SSCB ABD 1994 ABD Rusya Hırvatistan 1998 YUGOSLAVYA Rusya ABD 2002 YUGOSLAVYA Arjantin Almanya 2006 İSPANYA Yunanistan ABD 2010 ABD Türkiye Litvanya 2014 ABD Sırbistan Fransa