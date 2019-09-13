2019 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
2019 FIBA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa'yla karşı karşıya gelen Arjantin rakibini 80-66 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.
FIBA Dünya Kupası yarı final ikini maçında Arjantin, Fransa'yı 80-66 mağlup ederek, finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final ikinci maçında Fransa'yı mağlup eden Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Maça istediği gibi başlayan Arjantin, ilk periyodu 21-18, devreye de 39-32'lik skorla üstün girdi. Üçüncü periyotta ağırlığını daha da ortaya koyan Arjantin, periyodu 60-48 önde tamamladı. Son periyotta da aynı ciddiyetini devam ettiren Arjantin, parkeden 80-66'lık skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.
Arjantin'de Luis Scola 28 sayı, 13 ribaund ve Gabriel Deck 13 sayı, Facundo Campazzo 12 sayı ile mücadele ederek galibiyetin mimarlarından oldu. Fransa'da ise Frank Ntilikina ve Evan Fornir 16'şar sayı ile takımına katkıda bulundu.
İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi 15 Eylül'de Wukesong Sport Arena'da oynanacak.
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