13 Eylül 2019, Cuma

BASKETBOL

2019 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 Giriş Tarihi: 13.09.2019

2019 yarı final maçında 'yla karşı karşıya gelen Arjantin rakibini 80-66 mağlup ederek finale yükseldi ve 'nın rakibi oldu.

yarı final ikini maçında Arjantin, 'yı 80-66 mağlup ederek, finalde 'nın rakibi oldu.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final ikinci maçında Fransa'yı mağlup eden Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Maça istediği gibi başlayan Arjantin, ilk periyodu 21-18, devreye de 39-32'lik skorla üstün girdi. Üçüncü periyotta ağırlığını daha da ortaya koyan Arjantin, periyodu 60-48 önde tamamladı. Son periyotta da aynı ciddiyetini devam ettiren Arjantin, parkeden 80-66'lık skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Arjantin'de Luis Scola 28 sayı, 13 ribaund ve Gabriel Deck 13 sayı, Facundo Campazzo 12 sayı ile mücadele ederek galibiyetin mimarlarından oldu. Fransa'da ise Frank Ntilikina ve Evan Fornir 16'şar sayı ile takımına katkıda bulundu.

İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi 15 Eylül'de Wukesong Sport Arena'da oynanacak.

İspanya - Avustralya maçından kareler
İspanya 95-88 Avustralya | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya
Galatasaray'ın geri dönüşü yetmedi Galatasaray'ın geri dönüşü yetmedi
Galatasaray'ın geri dönüşü yetmedi Galatasaray'ın geri dönüşü yetmedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör